Из Южной Африки – в Восточную. Сразу 30 белых носорогов перевезли из ЮАР в Руанду. Это..

[Кестер Викери, сотрудник организации Conservation Solutions]:

«Это, и правда, далеко, и перемещение – самое масштабное в истории. Мы очень довольны результатом. Сейчас в загонах 30 здоровых носорогов. Надеемся, они быстро адаптируются и начнут размножаться».

Из Южной Африки – в Восточную. Сразу 30 белых носорогов перевезли из ЮАР в Руанду. Это крупнейшее перемещение диких животных за всю историю. Носороги проделали путь длиной в 3400 километров. Теперь они будут жить в национальном парке «Акагера». Эти гиганты относятся к южному подвиду.

Южные белые носороги поселились в «Акагере» впервые. Они должны стать прародителями новой крупной популяции. Первое потомство ждут через два года. Специалисты считают, что со временем стадо может увеличиться в пять, а то и больше раз.

[Саймон Нейлор, сотрудник организации Phinda Conservation]:

«Это идеальное место для белых носорогов: здесь много травы и воды. И мы уверены, что о животных будут хорошо заботиться и охранять их».

Рога животным спилили, чтобы не было соблазна для браконьеров. Нелегальные охотники – главная угроза. Поэтому в парке дежурит вооружённая охрана. А за здоровьем гигантов будет следить команда ветеринаров.

«Акагеру» заселяют носорогами с 2017 года. Сначала привезли четырёх чёрных носорогов из Южной Африки. А два с половиной года назад здесь поселились ещё пять животных из Европы. Они родились в зоопарке в Чехии.

[Ариэлла Кагерука, глава комитета по туризму]:

«Заселяя животных, которых здесь раньше не было, мы позволяем туристам получать больше разнообразных впечатлений и лучше проводить время. И, конечно, мы вносим свой вклад в сохранение редких видов в этом парке».

В конце XIX века южные белые носороги почти вымерли. После этого их взяли под охрану. Благодаря программам размножения этих животных теперь стало больше.

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