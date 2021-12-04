Из Южной Африки – в Восточную. Сразу 30 белых носорогов перевезли из ЮАР в Руанду. Это..
Дата загрузки: 2021-12-04
[Кестер Викери, сотрудник организации Conservation Solutions]:
«Это, и правда, далеко, и перемещение – самое масштабное в истории. Мы очень довольны результатом. Сейчас в загонах 30 здоровых носорогов. Надеемся, они быстро адаптируются и начнут размножаться».
Южные белые носороги поселились в «Акагере» впервые. Они должны стать прародителями новой крупной популяции. Первое потомство ждут через два года. Специалисты считают, что со временем стадо может увеличиться в пять, а то и больше раз.
[Саймон Нейлор, сотрудник организации Phinda Conservation]:
«Это идеальное место для белых носорогов: здесь много травы и воды. И мы уверены, что о животных будут хорошо заботиться и охранять их».
Рога животным спилили, чтобы не было соблазна для браконьеров. Нелегальные охотники – главная угроза. Поэтому в парке дежурит вооружённая охрана. А за здоровьем гигантов будет следить команда ветеринаров.
«Акагеру» заселяют носорогами с 2017 года. Сначала привезли четырёх чёрных носорогов из Южной Африки. А два с половиной года назад здесь поселились ещё пять животных из Европы. Они родились в зоопарке в Чехии.
[Ариэлла Кагерука, глава комитета по туризму]:
«Заселяя животных, которых здесь раньше не было, мы позволяем туристам получать больше разнообразных впечатлений и лучше проводить время. И, конечно, мы вносим свой вклад в сохранение редких видов в этом парке».
В конце XIX века южные белые носороги почти вымерли. После этого их взяли под охрану. Благодаря программам размножения этих животных теперь стало больше.
Короткая ссылка на эту страницу: