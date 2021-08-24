Новый закон защитит британских детей от пагубного влияния сети

2 сентября в Великобритании вступит в силу закон, который должен защитить детей и подростков до 18..

2 сентября в Великобритании вступит в силу закон, который должен защитить детей и подростков до 18 лет от ненужной информации в сети. Так называемый Возрастной свод правил включает 15 положений. Они требуют от поставщиков онлайн-услуг в первую очередь думать о детях.

Один из авторов законопроекта – режиссёр и парламентарий Бибан Кидрон. Она говорит, что осознание к ней пришло в то время, когда она снимала документальный фильм о влиянии интернета на детей.

[Бибан Кидрон, соавтор законопроекта]:

«Я говорила с людьми, которые считали себя одними из основателей интернета и цифрового мира. И они гордились своим видением, что ко всем пользователям относятся одинаково. И тогда я поняла, что, если относиться ко всем одинаково, то получается, что к детям относятся, как ко взрослым».

Это первый подобный закон. Нарушителей будут ждать те же штрафы, что и в рамках Генерального регламента о защите персональных данных, введённого в ЕС.

По словам Кидрон, реформы – в самой начальной стадии. Но она надеется, что в ближайшие недели операторы услуг начнут действовать.

[Бибан Кидрон, соавтор законопроекта]:

«Там говорится, что когда вы имеете дело с ребёнком, нужно относиться к нему более конфиденциально и внимательно. Например, нельзя раскрывать его точное местонахождение, поскольку это опасно для ребёнка».

Кидрон также выступает против планов Facebook создать Instagram для детей до 13 лет, где бы не было рекламы. По её словам, вместо этого нужна программа, где дети смогут играть, учиться и общаться.

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