Самый большой в мире сапфир показали на Шри-Ланке

«Королева Азии» – так назвали этот гигантский сапфир, найденный на Шри-Ланке. Национальное управление по драгоценным камням..

«Королева Азии» – так назвали этот гигантский сапфир, найденный на Шри-Ланке. Национальное управление по драгоценным камням страны называет его самым крупным в мире.

[Палитха Гунесекера, геммолог]:

«Возможно, это самый большой в мире корунд. Его нашли в Балангоде. Он лежал среди россыпи драгоценных камней. Большой размер придаёт камню больше ценности».

Сапфир весит 310 килограммов. Его нашли три месяца назад, но представили публике только сейчас. Управление по драгоценным камням вручило сертификат компании, добывшей камень.

Сапфир – это разновидность корунда. В минералогии сапфирами называют только камни синего цвета. А в ювелирной промышленности – все, кроме сиренево-красных. Такие камни относят к рубинам.

Сапфиры очень твёрдые и обладают сильным блеском. Они бывают оранжевыми, розовыми, зелёными и бесцветными. Но больше всего ценится васильково-синий бархатистый цвет.

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