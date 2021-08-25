На взлёте карьеры: нигерийскому кожевеннику некогда уходить на пенсию

Нигериец Оби Ононье создаёт роскошные изделия из кожи больше 40 лет. Ему 65, и уже пора..

Нигериец Оби Ононье создаёт роскошные изделия из кожи больше 40 лет. Ему 65, и уже пора бы на пенсию, но отдыхать некогда. Дела идут в гору.

Мастерская кожевенника находится в торговом центре в Лагосе. Он делает обувь и различные аксессуары. Многие изделия идут на экспорт.

Нигериец научился кожевенному ремеслу сам и со временем стал уважаемым мастером.

[Оби Ононье, кожевенник]:

«Я начал заниматься кожевенным делом в 78-м году. Научился делать сандалии, сумки и кошельки. Они нравились людям, и они их охотно покупали».

Для нигерийца кожевенное дело – источник заработка и способ быть полезным.

[Оби Ононье, кожевенник]:

«Сегодня я стараюсь изо всех сил, и, если наступит завтра, значит вчерашний день был хорошим».

Население Нигерии стремительно растёт. Согласно прогнозам, к 2050 году оно станет третьим по величине в мире. Однако пожилых людей в стране мало – менее 3%. При этом средний показатель по миру – более 9%. Частично это связано с ограниченными возможностями медицинских учреждений в Нигерии.

Впрочем, кожевенных дел мастер с оптимизмом смотрит в будущее – как своё, так и своего ремесла.

[Оби Ононье, кожевенник]:

«Я не знаю, выйдет ли кожа из моды, но даже если так случится, само ремесло и профессионализм не выйдут из моды. Людям всё равно будут нужны мастера, которые смогут выполнить для них определённую работу».

Изделия мастера продают в престижных магазинах по всей Нигерии, в Южной Америке и Европе. Некоторые стоят более 2000 долларов США. Цены зависят от вида кожи и дизайна.

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