Нигерийская компания превращает шины в «чёрное золото»

Такие токсичные свалки старых шин захламляют чуть ли не всю Нигерию. Но для местной компании они..

[Ифедолапо Рунсеве, глава перерабатывающей компании]:

«Эти шины просто валялись бы на свалках, в канавах или на складах без всякой пользы. Но теперь на этих шинах мы создаём целую цепочку заработков, и шиномонтажники знают, что нам можно сдать покрышки за деньги».

Такие токсичные свалки старых шин захламляют чуть ли не всю Нигерию. Но для местной компании они превратились в «чёрное золото».

Компания платит 20 центов за старую шину. Мусорщики охотно собирают их и приносят. Изношенную резину перерабатывают.

[Ифедолапо Рунсеве, глава перерабатывающей компании]:

«Большинство людей не знают, что шины – ценный материал. Они состоят из резины и металла».

Из переработанных покрышек делают «лежачих полицейских», мягкое дорожное покрытие и тротуарную брусчатку.

В компании изначально было четыре сотрудника, теперь – почти 130. Спрос на продукцию постоянно растёт. Предприятие переработало уже 100 тысяч шин, которые могли бы просто лежать на улице. А в худшем случае их могли бы и сжечь.

В будущем здесь также начнут перерабатывать бумагу, пластиковые бутылки и электронные отходы.

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