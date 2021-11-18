Брошенные самолёты уходят с молотка на аукционе в Кении

Хотите купить Boeing по цене подержанного автомобиля? Это возможно на аукционе в Найроби. Здесь выставили на..

Хотите купить Boeing по цене подержанного автомобиля? Это возможно на аукционе в Найроби. Здесь выставили на торги 73 брошенных самолёта. Они стоят на территории четырёх аэропортов Кении.

Все эти воздушные суда получили повреждения в процессе эксплуатации. Владельцы их не отремонтировали и не забрали. Управление аэропортов Кении решило пустить технику с молотка.

На первом аукционе купили 16 самолётов.

[Ньюгуна Дэвид Нгои, участник аукциона]:

«Мы пришли купить три самолёта и добились успеха – купили все три. Один самолёт реактивный, второй грузовой и третий для местных рейсов».

Один покупатель приобрёл американский лайнер McDonnell Douglas.

[Дэвид Уинстон, участник аукциона]:

«Мы купили большой самолёт и превратим его в ресторан. Это довольно новая идея. Мы собираемся поставить этот самолёт в Найроби. Надеюсь, бизнес будет процветать».

Остальные самолёты продадут на следующих аукционах.

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