Брошенные самолёты уходят с молотка на аукционе в Кении
Хотите купить Boeing по цене подержанного автомобиля? Это возможно на аукционе в Найроби. Здесь выставили на..
Дата загрузки: 2021-11-18
Все эти воздушные суда получили повреждения в процессе эксплуатации. Владельцы их не отремонтировали и не забрали. Управление аэропортов Кении решило пустить технику с молотка.
На первом аукционе купили 16 самолётов.
[Ньюгуна Дэвид Нгои, участник аукциона]:
«Мы пришли купить три самолёта и добились успеха – купили все три. Один самолёт реактивный, второй грузовой и третий для местных рейсов».
Один покупатель приобрёл американский лайнер McDonnell Douglas.
[Дэвид Уинстон, участник аукциона]:
«Мы купили большой самолёт и превратим его в ресторан. Это довольно новая идея. Мы собираемся поставить этот самолёт в Найроби. Надеюсь, бизнес будет процветать».
Остальные самолёты продадут на следующих аукционах.
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