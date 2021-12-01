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Как Барбадос «ушёл» от королевы

Как Барбадос «ушёл» от королевы

Ещё недавно здесь правила его мать Елизавета II. Но 30 ноября остров Барбадос в Карибском море..

Дата загрузки: 2021-12-02

Как Барбадос «ушёл» от королевы
Ещё недавно здесь правила его мать Елизавета II. Но 30 ноября остров Барбадос в Карибском море официально стал республикой.

По этому знаменательному случаю сюда с визитом прибыл британский принц Чарльз. Побывал на торжественной церемонии, а потом решил остаться, чтобы нанести ещё несколько визитов.

Здесь он вместе с премьер-министром Барбадоса. Именно у неё в руках – почти вся полнота власти на острове.

[Миа Моттли, премьер-министр Барбадоса]:
«Ваше высочество, мы очень тронуты тем, что вы присоединились к нам по этому особому случаю».

Вместо королевы на Барбадосе назначили президента. Пост заняла Сандра Мэйсон. До этого она была генерал-губернатором, то есть представителем Елизаветы II.

Барбадос – бывшая колония Великобритании. Независимость получила в 1966 году. Однако королева формально оставалась главой государства.

На острове живёт 300 тысяч человек. Многие здесь – потомки рабов, которых привозили из Африки подданные Британской Империи.

Для местных жителей отделение означает разрыв с колониальным прошлым.

[местный житель]:
«Очень рад, что Барбадос разорвал связи с британской монархией. Думаю, что спустя 55 лет это было правильным решением».

[местная жительница]:
«Я ощущаю себя более ответственным гражданином, чувствую, что теперь мы сами несём ответственность за свою судьбу».

Сам принц Чарльз – преемник королевы в роли главы Содружества. В него входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты.
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