Почему женщина ушла с престижной работы и стала автомехаником

Автоводитель Патрис Бэнкс из штата Пенсильвания не раз сталкивалась с трудностями из-за ремонта машины. Она знала о страхах женщин при обращении в автомастерские и решила им помочь.

Чтобы осуществить свою мечту, она отказалась от стабильной работы в престижной химической компании и пошла на курсы механиков. Она была единственной женщиной, работающей в автомастерских, и освоила новую профессию. Патрис поставила цель открыть автомагазин, в который женщины приходили бы с радостью.

«Я создала Girls Auto Clinic («Автоклиника для девушек»), чтобы дать женщинам необходимые знания. Мы также предлагаем им услуги и запчасти для ремонта автомобилей», – рассказала Патрис. Она регулярно проводит семинары: рассказывает женщинам об автомобилях и о том, как проводить общее техническое обслуживание. Женщины учатся сами исправлять поломки и обслуживать авто.

Водители-женщины часто приходят с детьми, чтобы те увидели, как их мамы освоили автодело.