Дружба чайки и моряка длится 15 лет

Джон Маковски всю жизнь ловит лобстеров в заливе Мэн в Атлантическом океане. 15 лет назад на судне Джона неожиданно появилась чайка.



Маковски назвал чайку Красноглазка. Птица наблюдает, как он готовит и вытаскивает ловушки для лобстеров, и за другой работой на судне. «Она подходит прямо к стеклу и смотрит на меня с близкого расстояния. Просто смотрит на меня», – поделился моряк.

Спустя десять лет дружбы с человеком чайка прилетела с другом. Джон назвал спутника своей чайки Герой.