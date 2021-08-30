Дружба чайки и моряка длится 15 лет

Джон Маковски всю жизнь ловит лобстеров в заливе Мэн в Атлантическом океане. 15 лет назад на судне Джона неожиданно появилась чайка.
Маковски назвал чайку Красноглазка. Птица наблюдает, как он готовит и вытаскивает ловушки для лобстеров, и за другой работой на судне. «Она подходит прямо к стеклу и смотрит на меня с близкого расстояния. Просто смотрит на меня», – поделился моряк.
Спустя десять лет дружбы с человеком чайка прилетела с другом. Джон назвал спутника своей чайки Герой.
Однажды Красноглазка прилетела с раной на теле и сломанной ногой. Джон беспокоился, выживет ли чайка. «Я не знаю, почему я был так эмоционально раздавлен, как будто лишился какой-то части», – вспоминает Джон. Он поймал Красноглазку и отвёз в ветеринарную клинику. Джон навещал крылатого друга и приносил её любимую еду – рыбу-хек. Через несколько недель птица выздоровела и вернулась к своей обычной жизни: сопровождать моряка.
Есть поверье, что в чаек вселяются души погибших моряков. Джон Маковски, ловец лобстеров в четвёртом поколении, считает, что в Красноглазке – душа его предка, который присматривает за ним.