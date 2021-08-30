«Летающие» коровы: как в Швейцарии перевозят коров на новые пастбища

Эта корова мирно летит над Швейцарскими Альпами. Так, с помощью вертолёта, она добирается до нового пастбища..

Эта корова мирно летит над Швейцарскими Альпами. Так, с помощью вертолёта, она добирается до нового пастбища рядом с перевалом Клаузенпасс.

До этого бурёнка паслась высоко в горах и там получила небольшую травму. Самостоятельно спускаться по крутым склонам ей пока нельзя.

[Йонас Арнольд, фермер]:

«Я не спрашивал корову, как она себя чувствует после такого полёта, поскольку она не может ответить. Но это небольшое расстояние, и ей надо переместиться. Это всего лишь короткий и спокойный полёт. Я не заметил разницы в поведении между теми, кто летел и кто шёл».

Такое же путешествие проделали ещё около десяти коров. Теперь они благополучно присоединились к здоровым членам стада.

Перемещать бурёнок с помощью вертолёта приходится потому, что высоко в горы невозможно проехать на машине.

В стаде этого фермера тысяча голов. В эти выходные его коровы будут участвовать в ежегодном параде крупного рогатого скота.

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