Героя фильма «Отель «Руанда»» приговорили к 25 годам тюрьмы за причастность к терроризму

Этот руандиец прославился на весь мир после выхода голливудского фильма «Отель "Руанда"», основанного на реальных событиях...

Этот руандиец прославился на весь мир после выхода голливудского фильма «Отель «Руанда»», основанного на реальных событиях. Теперь же на родине его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Его зовут Пол Русесабаджина. Во время геноцида в Руанде в 1994 году он служил менеджером отеля в Кигали. Благодаря своим связям и влиянию он смог защитить 1268 гражданских лиц тутси и умеренных хуту от полиции и других вооружённых формирований.

В фильме актёр Дон Чидл изобразил его героем. Однако теперь власти Руанды называют 67-летнего мужчину террористом.

Пол – ярый критик действующего президента страны Поля Кагаме. Он признал, что возглавляет оппозиционное Руандийское движение за демократические перемены. Однако отрицает, что поддерживает вооружённое крыло организации под названием «Национальный фронт освобождения». Движение выступает против Кагаме, обвиняя его в притеснениях народности хуту.

[Беатрис Мукамуренци, судья]:

«Русесабаджина виновен в принадлежности к террористической группе и участии в террористической деятельности. Суд считает, что он должен быть признан виновным в том, что он был членом террористической группировки, которая нападала на людей в домах, машинах и на улицах».

Сторонники Русесабаджины говорят, что суд – это фарс и расправа над оппозицией. Сам Пол все обвинения отрицает. Он говорит, что его похитили из Дубая, чтобы привезти на суд. Последний год он провёл в предварительном заключении.

После геноцида Русесабанджина стала гражданином Бельгии и до прошлого года жил в США. В 2005 году президент Джордж Буш наградил его медалью Свободы – одной из двух высших награ

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