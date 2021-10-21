В России введут нерабочие дни из-за вспышки COVID-19

Нерабочие дни введут в России из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 14 октября в стране ежедневно выявляют..

Нерабочие дни введут в России из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 14 октября в стране ежедневно выявляют более 30 тысяч случаев заражения. А 20 октября зафиксировали очередной антирекорд по суточной смертности – умерло 1028 пациентов.

Предложение о нерабочих днях внесла вице-премьер Татьяна Голикова. Президент его одобрил.

[Владимир Путин, президент России]:

«Сейчас особенно важно сбить новый пик волны эпидемии. В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением работникам заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно».

Президент также отметил, что главы регионов имеют право ввести нерабочие дни раньше или продлить их после 7 ноября. Кроме того, он призвал россиян вакцинироваться и заявил, что губернаторы должны работать над тем, чтобы прививалось больше людей.

Сейчас в стране полностью вакцинированы 47 миллионов человек. При этом, по данным Минздрава, повторно привились два с половиной миллиона россиян.

Голикова заявила, что после нерабочих дней больше предприятий должны ввести QR-коды для сотрудников.

Между тем мэр Москвы объявил о новых антиковидных мерах. С 25 октября по 25 февраля будущего года россияне старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции. То же касается и людей с хроническими заболеваниями. А компании обязаны на четыре месяца перевести на «удалёнку» 30% сотрудников.

Различные ограничительные меры вводят по всей России.

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