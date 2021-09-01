Её объявили мёртвой, теперь она доказывает, что жива

У неё осталось только шесть целых зубов, и возможно есть серьёзные проблемы со здоровьем. Но эта..

У неё осталось только шесть целых зубов, и возможно есть серьёзные проблемы со здоровьем. Но эта француженка не может сходить к врачу, потому что официально она… мертва.

Последние четыре года Жанна Пушан пытается выбраться из юридической западни и доказать, что жива.

[Жанна Пушан, официально мёртвая]:

«Меня зовут Жанна. Я всё ещё Жанна. Мёртвой меня объявили в 2017 году».

Четыре года назад суд Франции ошибочно провозгласил, что она умерла, а также постановил, что её муж и сын должны выплатить деньги, которые она якобы задолжала. Решение вынесли заочно в рамках сложного судебного процесса, который начал бывший сотрудник Жанны в её клининговой компании.

Супруги надеялись быстро решить проблему с ошибкой в документах, но процедура затянулась.

У женщины нет идентификационного документа и страховки. Из-за этого последние четыре года она боялась выходить из дома.

[Жанна Пушан, официально мёртвая]:

«Моя жизнь бессмысленна. Чувствую, что я пустое место, и от меня никакой пользы. И это тяжело».

Недавно суд снова начал рассматривать дело Жанны. Она и её муж надеются, что проблема скоро разрешится.

[Пьер-Жан Пушан, муж Жанны]:

«Это займёт время. Но мы не просим чего-то экстраординарного. В некоторых вещах можно сомневаться, но жив человек или мёртв – это очевидно». [Жанна Пушан, официально мёртвая]:

«Я точно знаю, что сделаю. Я пойду на медосмотр, поскольку знаю, что у меня проблемы со здоровьем. Хочу откусить яблоко. Я хотела бы вставить зубы. Пусть это будет два протеза – я уже буду счастлива».

Впрочем, рассмотрение дела в этот раз тоже может затянуться на месяцы.

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