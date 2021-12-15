Аренда живой ёлки – новый тренд

Мерцающие огни, огромные шары и звёзды на верхушке. Украшенные рождественские ели создают в британской столице атмосферу..

Мерцающие огни, огромные шары и звёзды на верхушке. Украшенные рождественские ели создают в британской столице атмосферу праздника.

Все спешат найти себе идеальное дерево. При этом всё популярнее становятся услуги компаний по прокату ёлок.

Свой проект Кэтрин основала в 2018 году. Клиенты арендуют живое дерево на период праздников. Потом возвращают, и ели высаживают в грунт.

[Кэтрин Лавлесс, основательница компании по прокату елей]:

«Дерево возвращают на ферму и помещают в условия со специальной ирригацией. Если людям это дерево понравилось, в следующем году они снова могут его арендовать».

Эта британка решила основать проект, поскольку не могла смотреть на выброшенные ёлки, которые каждый январь наводняют улицы Лондона.

[Кэтрин Лавлесс, основательница компании по прокату елей]:

«Мы не против того, чтобы деревья срубали. Мы просто хотели дать людям ещё один вариант, альтернативу тому, как достать рождественское дерево».

Согласно подсчётам Университета Шеффилда, ежегодно на британских свалках оказывается около семи миллионов елей.

А на этой ферме тоже решили позаботиться об экологии. Здесь начали использовать разлагаемую сетку.

[Рассел Паркинс, владелец фермы по выращиванию елей]:

«Она на 100% сделана из растительного материала. Она полностью сгниёт и не распадётся на микропластик».

До католического Рождества остаётся совсем немного. И рождественские ели в некоторых британских домах уже засияли другими, более экологичными красками.

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