«Живые морские стены» возвращают биоразнообразие в гавань Сиднея

Морской ландшафт меняется в Сиднейской гавани в Австралии. Здесь на искусственных каменных стенах закрепляют пористые панели...

Морской ландшафт меняется в Сиднейской гавани в Австралии. Здесь на искусственных каменных стенах закрепляют пористые панели. Они дают убежище морским обитателям.

Примерно половина береговой линии Сиднейской гавани преобразована людьми. Гладкие стены безжизненны, поскольку нет трещин и выемок. А «живые морские стены» имитируют естественную среду.

[Мариана Майер Пинто, морской биолог]:

«Это очень интересно, потому что на этих панелях поселились 90 видов морских существ. Это на 30-40% больше, чем на гладком камне».

«Живые морские стены» разработали учёные Института морских наук Сиднея, Университета Нового Южного Уэльса и Университета Маккуори. В гавани установили более 1000 таких панелей. Они должны прослужить не менее 20 лет.

Учёные говорят, что «живые стены» всего за несколько месяцев наполняются морскими обитателями – водорослями, ракообразными, моллюсками и микроорганизмами. И качество воды в гавани уже улучшилось.

[Мариана Майер Пинто, морской биолог]:

«Водоросли важны так же, как коралловые рифы в районах с умеренным климатом. Они поддерживают удивительное биоразнообразие морской среды и поглощают углекислый газ».

Чистая вода – необходимое условие для жизни рыбы. «Живые стены» дают надежду сохранить её разнообразие.

[Мариана Майер Пинто, морской биолог]:

«В Сиднейской гавани больше рыбы, чем вдоль всего побережья Великобритании. Здесь обитает более 500 видов рыбы, что очень впечатляет. Но мы замечаем, что урбанизация сильно влияет на эту удивительную морскую среду, и мы с помощью искусственных морских стен хотим смягчить это влияние».

Такие панели также устанавливают в Великобритании и Сингапуре.

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