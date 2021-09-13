Как на острове Кинг пекут пироги из мини-кенгуру

Эти валлаби, возможно, милые. Но они буквально выедают всю траву на пастбищах австралийского острова Кинг. Для..

[Саймон Веллекоп, фермер]:

«Земля оголяется. Это рай для валлаби, они размножаются молниеносно».

Эти валлаби, возможно, милые. Но они буквально выедают всю траву на пастбищах австралийского острова Кинг. Для фермеров это большая проблема.

Этот остров находится между материковой Австралией и другим более крупным островом – Тасмания. Жителей здесь всего 1600, а валлаби развелось уже около полумиллиона.

Саймон держит ферму последние 45 лет. От нашествия этих животных спасается забором.

[Саймон Веллекоп, фермер]:

«Очень большая проблема. Помогает только забор и отстрел».

Фермеры говорят, что валлаби очень прожорливые. Могут съесть до 80% растительности.

[Джули Арнольд, мэр острова Кинг]:

«Отстрел строго контролируется. Это должны быть специально обученные люди с лицензией».

Раньше убитых валлаби просто бросали. Потом решили, чего добру пропадать. Теперь их мясо идёт на начинку пирогов.

[Одри Хамер, владелица пекарни]:

«Мы начали делать пироги с валлаби, наверное, в начале 90-х. Просто для разнообразия, чтобы заменить говядину. Думаю, многие их едят. Они делают пирожки с валлаби или суп». [Джон Бощетто, мясник]:

«Даже хвост. Хвост тоже очень вкусный». [Одри Хамер, владелица пекарни]:

«Однажды посетитель хотел пирог, но его не было. Я предложила выйти на улицу и убить валлаби. Но он это не оценил».

Не всем местным жителям нравится вкус этого мяса. Но большинство рады, что продукт не пропадает зря.

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