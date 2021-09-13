Как на острове Кинг пекут пироги из мини-кенгуру
Эти валлаби, возможно, милые. Но они буквально выедают всю траву на пастбищах австралийского острова Кинг. Для..
Дата загрузки: 2021-09-13
[Саймон Веллекоп, фермер]:
«Земля оголяется. Это рай для валлаби, они размножаются молниеносно».
Этот остров находится между материковой Австралией и другим более крупным островом – Тасмания. Жителей здесь всего 1600, а валлаби развелось уже около полумиллиона.
Саймон держит ферму последние 45 лет. От нашествия этих животных спасается забором.
[Саймон Веллекоп, фермер]:
«Очень большая проблема. Помогает только забор и отстрел».
Фермеры говорят, что валлаби очень прожорливые. Могут съесть до 80% растительности.
[Джули Арнольд, мэр острова Кинг]:
«Отстрел строго контролируется. Это должны быть специально обученные люди с лицензией».
Раньше убитых валлаби просто бросали. Потом решили, чего добру пропадать. Теперь их мясо идёт на начинку пирогов.
[Одри Хамер, владелица пекарни]:
«Мы начали делать пироги с валлаби, наверное, в начале 90-х. Просто для разнообразия, чтобы заменить говядину. Думаю, многие их едят. Они делают пирожки с валлаби или суп».
[Джон Бощетто, мясник]:
«Даже хвост. Хвост тоже очень вкусный».
[Одри Хамер, владелица пекарни]:
«Однажды посетитель хотел пирог, но его не было. Я предложила выйти на улицу и убить валлаби. Но он это не оценил».
Не всем местным жителям нравится вкус этого мяса. Но большинство рады, что продукт не пропадает зря.
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