Привидения и вампиры: как в замке Дракулы празднуют Хэллоуин
Где ещё пощекотать нервы в Хэллоуин, как не в румынском замке Дракулы. Тысячи любителей острых ощущений..
Дата загрузки: 2021-11-02
Где ещё пощекотать нервы в Хэллоуин, как не в румынском замке Дракулы. Тысячи любителей острых ощущений устремились сюда на праздник, предшествующий Дню всех святых.
Местные жители рады гостям.
[местная жительница]:
«Я надела маску на эту куклу для безопасности туристов».
[торговец]:
«В последнее время туристов стало намного меньше – почти на 60%. Приезжают в основном иностранцы».
В замке, как и полагается, видны то черепа, то скелеты. Может повстречаться и сам Дракула. А где-то кружатся в танце привидения. Души умерших могут возвращаться лишь раз в году – на Хэллоуин.
Знаменитый замок находится в городе Бран в 200 километрах от Бухареста. Его построили в XIV веке. А в XV-м здесь во время военных походов останавливался Влад III – правитель Валахии. У него были прозвища Цепеш и Дракула. Он и стал прообразом главного персонажа одноимённой книги Брэма Стокера.
У замка сменилось много владельцев. Сейчас он принадлежит потомку румынских королей Доминику Габсбургу.
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