Привидения и вампиры: как в замке Дракулы празднуют Хэллоуин

Где ещё пощекотать нервы в Хэллоуин, как не в румынском замке Дракулы. Тысячи любителей острых ощущений..

Где ещё пощекотать нервы в Хэллоуин, как не в румынском замке Дракулы. Тысячи любителей острых ощущений устремились сюда на праздник, предшествующий Дню всех святых.

Местные жители рады гостям.

[местная жительница]:

«Я надела маску на эту куклу для безопасности туристов». [торговец]:

«В последнее время туристов стало намного меньше – почти на 60%. Приезжают в основном иностранцы».

В замке, как и полагается, видны то черепа, то скелеты. Может повстречаться и сам Дракула. А где-то кружатся в танце привидения. Души умерших могут возвращаться лишь раз в году – на Хэллоуин.

Знаменитый замок находится в городе Бран в 200 километрах от Бухареста. Его построили в XIV веке. А в XV-м здесь во время военных походов останавливался Влад III – правитель Валахии. У него были прозвища Цепеш и Дракула. Он и стал прообразом главного персонажа одноимённой книги Брэма Стокера.

У замка сменилось много владельцев. Сейчас он принадлежит потомку румынских королей Доминику Габсбургу.

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