Миллион огней украсил датский парк «Тиволи» в предвкушении Рождества

Миллион огней и тысячи ёлочных игрушек. В датском парке «Тиволи» началась рождественская сказка.

Повсюду красуются ёлки – их здесь почти тысяча. На украшение потребовалось три с половиной километра гирлянд и 70 тысяч шаров и других игрушек. Праздничная иллюминация освещает все строения, дорожки и аттракционы парка.

[туристка из США]:

«Здесь очень красиво. Мне нравится смотреть на все эти огни. И я люблю сердца, и вот эти, что я увидела в Копенгагене, мне тоже понравились. Просто очаровательно». [турист из Великобритании]:

«Раньше я много слышал о «Тиволи». Мне говорили, что зимой здесь просто волшебно. Поэтому мы специально приехали в Копенгаген, чтобы побывать в парке. Мои ожидания оправдались. Это изумительно и прекрасно».

«Тиволи» – один из старейших парков развлечений в мире. Открылся 178 лет назад. Последние десятилетия здесь с размахом отмечают Рождество. Каждый год в ноябре парк ненадолго закрывают. Потом он предстаёт перед публикой во всё своём праздничном великолепии.

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