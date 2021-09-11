Carolina Herrera представила коллекцию для гламурных и сказочных женщин

На Неделе моды в Нью-Йорке – «Весна-лето – 2022» от модного дома Carolina Herrera. Показ проходит..

На Неделе моды в Нью-Йорке – «Весна-лето – 2022» от модного дома Carolina Herrera. Показ проходит в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, где когда-то началась история бренда.

В коллекции – две части. Сначала – элегантные наряды в чёрном и белом цветах. Модели демонстрируют коктейльные мини и вечерние платья в пол. Воздушности придают рюши, оборки и большие банты.

И вот чёрно-белая гамма сменяется взрывом красок. Нежно-розовый, ярко-жёлтый, персиковый и алый. Платья украшены воланами и бантами. Есть и более строгие наряды.

Неделя моды в Нью-Йорке впервые с начала пандемии проходит вживую.

[Уэс Гордон, креативный директор компании Carolina Herrera]:

«Я очень взволнован этим показом по двум причинам. Во-первых, мы отмечаем 40-летие удивительного дома Herrera. А во-вторых, я ждал полтора года показа на подиуме».

Креативный директор бренда Уэс Гордон говорит, что новая коллекция отражает его видение женщины в нарядах Herrera.

[Уэс Гордон, креативный директор компании Carolina Herrera]:

«Этот бренд создаёт творения для могущественных, гламурных, сказочных женщин, которые признают и ценят преобразующую силу одежды».

На показ Carolina Herrera пришли певица Тинаше и актриса Дав Кэмерон.

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