Трагедия на школьном дворе: пятеро детей погибли в Австралии

Цветы, мягкие игрушки и свечи несут к этому стихийному мемориалу рядом со школой в Австралии. Накануне..

[житель Девонпорта]:

«Сердце просто упало, а по телу пробежала ледяная дрожь. Очень грустно было это слышать». [жительница Девонпорта]:

«Просто ужасно, сочувствую всем». [жительница Девонпорта]:

«Это для нас самые сложные времена, и от этого никуда не деться».

Цветы, мягкие игрушки и свечи несут к этому стихийному мемориалу рядом со школой в Австралии. Накануне здесь, в Девонпорте в штате Тасмания, произошла трагедия. В последний день учебного года погибли пятеро детей.

На школьном поле в честь окончания учебного года установили надувной замок. Когда на нём играли дети, его снесло ветром.

Школьники упали с десятиметровой высоты. Пятеро разбились насмерть – две девочки и три мальчика. Им было по 11-12 лет. Ещё четверо – в тяжёлом состоянии в больнице. Их доставили туда спасатели, которые прибыли на место происшествия в считанные минуты.

Трагедия потрясла всю страну. В Девонпорте некоторые выключили рождественскую иллюминацию на своих домах.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Хочу уверить: мы сделаем всё, чтобы поддержать вас в это сложное время – не только сегодня, но и в ближайшие недели и месяцы, чтобы вы смогли пройти через эту ужасную трагедию».

Обстоятельства инцидента расследуют. Известно, что школа уже не в первый раз устанавливает этот надувной аттракцион, и раньше проблем не было.

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