Трагедия на школьном дворе: пятеро детей погибли в Австралии

Цветы, мягкие игрушки и свечи несут к этому стихийному мемориалу рядом со школой в Австралии. Накануне..
Дата загрузки: 2021-12-17
[житель Девонпорта]:
«Сердце просто упало, а по телу пробежала ледяная дрожь. Очень грустно было это слышать».
[жительница Девонпорта]:
«Просто ужасно, сочувствую всем».
[жительница Девонпорта]:
«Это для нас самые сложные времена, и от этого никуда не деться».
На школьном поле в честь окончания учебного года установили надувной замок. Когда на нём играли дети, его снесло ветром.
Школьники упали с десятиметровой высоты. Пятеро разбились насмерть – две девочки и три мальчика. Им было по 11-12 лет. Ещё четверо – в тяжёлом состоянии в больнице. Их доставили туда спасатели, которые прибыли на место происшествия в считанные минуты.
Трагедия потрясла всю страну. В Девонпорте некоторые выключили рождественскую иллюминацию на своих домах.
[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Хочу уверить: мы сделаем всё, чтобы поддержать вас в это сложное время – не только сегодня, но и в ближайшие недели и месяцы, чтобы вы смогли пройти через эту ужасную трагедию».
Обстоятельства инцидента расследуют. Известно, что школа уже не в первый раз устанавливает этот надувной аттракцион, и раньше проблем не было.
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