Жертв пожара на пароме в Бангладеш похоронили

В Бангладеш хоронят жертв страшного пожара на пароме. Импровизированное кладбище организовали в южном округе Баргуна. Судно..

В Бангладеш хоронят жертв страшного пожара на пароме. Импровизированное кладбище организовали в южном округе Баргуна.

Судно следовало туда из столицы Дакки по реке Сугандха и успело пройти 200 километров. На борту было около тысячи человек.

Пожар начался в три часа ночи в округе Джалокати. По предварительным данным – в машинном отсеке парома.

Погибло не менее 39 человек, и это число может возрасти. Есть пропавшие без вести. Более 50 пострадавших находятся в больницах. У многих – серьёзные ожоги.

Здесь хоронят лишь тех, кого опознать не удалось. Это 25 человек, у них взяли образцы ДНК. Остальные тела забрали родственники.

Что именно стало причиной пожара, не сообщается. Ведётся следствие.

Напомним, полгода назад в Бангладеш страшный пожар разгорелся на фабрике. Тогда погибло более 50 человек.

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