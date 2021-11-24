Взрыв на ракетной фабрике в Сербии: двое погибших

Этот взрыв было слышно и в Белграде. Инцидент произошёл на фабрике по производству ракет в 15..

Этот взрыв было слышно и в Белграде. Инцидент произошёл на фабрике по производству ракет в 15 километрах от сербской столицы. По словам очевидцев, взрывов было несколько. Вспыхнул пожар. Он перекинулся и на фабричную автостоянку.

На место прибыли 11 пожарных машин и десятки спасателей.

[Милош Майсторович, глава пожарной бригады]:

«Взрыв произошёл на складе площадью 260 квадратных метров. Там хранилось 500 ракет, в каждой было по 30 килограммов топлива. Потом там разгорелся пожар, сейчас он локализован. Мы всё ещё здесь, чтобы гарантировать безопасность наших граждан».

Без жертв не обошлось – погибли двое рабочих. Ещё 16 человек получили ожоги и переломы, их отправили в больницу. Один находится в реанимации.

В целом в зоне, где прогремел взрыв, было около сотни рабочих. Спасатели продолжают поиски. Число жертв может возрасти.

Причину взрыва выясняют.

Сербская компания EDePro занимается разработкой и производством ракетных двигателей. Это уже не первый подобный инцидент на её заводе. В 2008 году здесь также прогремел взрыв. Тогда пострадали три человека.

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