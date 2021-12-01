Трагедией закончилось незаконное заселение здания заброшенного банка в Барселоне. Там вспыхнул пожар. Погибли люди. [Анхель Лопес,..

Пожар в заброшенном банке в Барселоне: погибла семья с детьми

Трагедией закончилось незаконное заселение здания заброшенного банка в Барселоне. Там вспыхнул пожар. Погибли люди.

[Анхель Лопес, глава пожарной службы Барселоны]:

«Мы получили звонок примерно в 6 утра. Человек увидел дым и пламя, вырывавшиеся из здания на площади Тетуан. Мы немедленно выехали и обнаружили пожар в бывшем офисе банка».

В заброшенных помещениях жило две семьи. Четверых человек, надышавшихся дымом, пожарным удалось вовремя вытащить во внутренний двор и «откачать». Второй семье повезло меньше. Погибли двое взрослых, младенец и ребёнок трёх лет.

Есть информация, что семья была из Пакистана. На место прибыл Генконсул страны.

[Имран Али, Генеральный консул Пакистана в Барселоне]:

«Всё указывает на то, что здесь жили пакистанцы. Власти Пакистана возьмут это на себя. Мы идентифицируем погибших и постараемся отправить их в Пакистан как можно скорее».

В Барселоне много заброшенных зданий, где живут бездомные. В «заброшки», часто – аварийные, переезжают всё больше людей, которые лишились возможности арендовать жильё. Там пытаются подключиться к электричеству и обеспечить себе отопление.

Соседи здания, где произошёл пожар, говорят, что не раз обращались в полицию.

[местный житель]:

«Люди незаконно поселились в здании 2-3 месяца назад. Они жили в очень плохих условиях, мы много раз сообщали о ситуации в полицию. Здесь постоянно были драки, и мы неоднократно вызывали полицию, она приезжала. К сожалению, в конце концов, произошло то, чего мы всегда боялись».

Пожарные сообщают, что структура здания не пострадала и угрозы обрушения нет. Причину пожара ещё предстоит выяснить.

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