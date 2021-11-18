Отец и дочь выжили после авиакатастрофы

Отец с дочерью-подростком летели на одномоторном самолёте над штатом Пенсильвания. Неожиданно самолёт стал стремительно снижаться и пропал с радаров.

Самолёт упал в лесистой местности около семи вечера. Спасатели и ещё около 30 добровольцев отправились на поиски. Было холодно и снежно. Беспилотник помогал мало. Тепловые детекторы также были неэффективны, поскольку самолет остыл.

Выяснив, кто пилот самолёта, спасатели позвонили жене и узнали номер его мобильного телефона. «Спасатели смогли пропинговать сотовый телефон и выяснили, что у дочери есть iPad. С некоторых iPad можно пропинговать сигналы, и как только мы получили координаты, то обнаружили их», – сообщил один из спасателей.

У пострадавших было сильное переохлаждение и незначительные травмы. «Они прижались друг к другу, пытаясь согреться», – вспоминает спасатель. Отца и дочь доставили в больницу, и они выздоравливают.

Сержант полиции Джон Ричардс считает: то, что пострадавшие остались живы – чудо. «Я могу это объяснить только присутствием Бога. Я думаю, что существует высшее существо, которое заботилось о них», – сказал он.

Федеральное управление гражданской авиации расследует причину катастрофы.