Позволят ли афганским девочкам вернуться в школы?

Первоклассники Афганистана вернулись за парты. Среди них и мальчики, и девочки. Однако судьба детей вторых классов..

Первоклассники Афганистана вернулись за парты. Среди них и мальчики, и девочки. Однако судьба детей вторых классов и выше пока неясна.

С тех пор как власть в Афганистане захватило движение «Талибан»*, запрещённое в России и других странах, обучение в школах приостановили.

Учительница одной из частных школ Кабула надеется, что девочкам всё же разрешат вернуться за парты. Говорит, что к ней каждый день приходят родители со своими дочерьми.

[Сумая, учительница в частной школе]:

«Большинство семей просят нас и требуют возможности, чтобы классы были и выше шестого, и чтобы их дочери могли вернуться к занятиям и в будущем могли сами принимать решение о том, кем хотят быть. Но пока нам не дают заниматься».

Талибы* обещают не возвращаться к политике, которая действовала в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Тогда они правили по строгим законам шариата, которые запрещали девочкам учиться, а женщинам – выходить из дома без сопровождения мужчин.

Теперь «Талибан»* говорит, что разрешит женское образование. Но девочкам и девушкам придётся посещать занятия в специализированных учебных заведениях. Вместе с мальчиками и юношами они учиться не смогут.

То же, как ожидается, будет распространяться на места работы. Например, планируют создавать отдельные женские больницы, в которых смогут работать женщины.

Чиновники уже объявили, что вскоре должны возобновить работу вторые школьные классы для мальчиков. Что касается девочек, то никакой информации пока нет.

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