15-летний подросток открыл стрельбу в школе Мичигана, погибло трое

В США – снова стрельба, закончившаяся трагедией. В средней школе города Оксфорд в штате Мичиган огонь..

В США – снова стрельба, закончившаяся трагедией. В средней школе города Оксфорд в штате Мичиган огонь открыл 15-летний подросток. Он произвёл от 15 до 20 выстрелов.

Итог печальный – трое погибших и восемь раненых. Некоторые – в критическом состоянии.

[Майкл Бушар, шериф]:

«Трагедия унесла жизни троих учеников. Мы уже огласили их имена. Это 16-летний молодой человек, который скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Также погибли 14-летняя и 17-летняя девушки. Ещё восемь человек получили ранения: семь учеников и один учитель».

Полиция приехала через пять минут после звонка. Злоумышленник сразу сдался без сопротивления. Местный шериф считает, что быстрая реакция помогла предотвратить новые смерти. В изъятом пистолете обнаружили семь патронов.

[Майкл Бушар, шериф]:

«Когда полицейские забрали у него пистолет, тот был заряжен. А сам он шёл по коридору. Я считаю, что мы помешали ему, жертв могло быть ещё семь».

Нападавший сам учился в этой школе. Его мотивы ещё предстоит выяснить. Полиция уже произвела обыск в его доме и считает, что он действовал один. Известно, что молодой человек воспользовался оружием, которое купил его отец за несколько дней до трагедии. Перед нападением подросток опубликовал фото с пистолетом на своей странице в социальных сетях.

Соболезнования семьям погибших выразил президент Джо Байден. В местной церкви прошла поминальная служба.

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