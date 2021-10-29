Языки аборигенов начали преподавать австралийским детям

Эти австралийские школьники приветствуют учительницу на вымирающем языке аборигенов. Он называется вадавуррунг. На нём говорил коренной..

[Мэверик, школьник]:

«Учительница преподаёт нам вадавуррунг. Она всё знает об этом народе, об их земле, а также о том, как говорить на вадавуррунге».

Эти австралийские школьники приветствуют учительницу на вымирающем языке аборигенов. Он называется вадавуррунг. На нём говорил коренной народ, живший на территории штата Виктория. Сейчас этот язык преподают в начальной школе в Джилонге.

На каждом уроке дети разучивают новые слова.

[Айви, школьница]:

«Слово «габада» означает «береги себя». Вадавуррунги говорят «береги себя», а не «прощай», потому что хотят увидеть тебя снова».

Школьников обучает аборигенка Коррина Экклс. Вадавуррунг – её родной язык, но она также прошла дополнительную подготовку.

[Коррина Экклс, учительница]:

«Эти занятия вдохновят детей и научат их хранить культурные обычаи, потому что этот язык принадлежит нашей стране».

Эксперты предсказывают, что 80% языков коренных народов Австралии могут исчезнуть, если не изменить ситуацию. Поэтому в Виктории запустили программу повышения квалификации для учителей – носителей языка аборигенов.

[Ли Хили, руководитель проекта]:

«Для будущих поколений важно иметь возможность преподавать языки коренных народов в стране, где они зародились. Так они навсегда останутся живыми, как это было в давние времена».

В штате Виктория языки аборигенов преподают в 24 школах. Пока в программу входит только пять наречий. В будущем их может стать больше.

[Айви, школьница]:

«Берегите себя».

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