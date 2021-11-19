Медитация на уроках: оздоровлению души и тела учат в школе

Чему же нынче учат в школе? Базовую физкультуру никто не отменял, но в Индонезии пошли дальше...

Чему же нынче учат в школе? Базовую физкультуру никто не отменял, но в Индонезии пошли дальше. Теперь на школьных уроках можно даже оздоровиться. Причём, не только физически.

[Муджионо, директор школы]:

«Когда мы это ввели, оказалось, что оно приносит много пользы, это ощутили и дети. Очевидно, что после упражнений им комфортнее, они могут лучше контролировать себя в разных жизненных ситуациях».

Медитативные упражнения цигун входят в программу уже 10 лет.

Медитация способствует развитию внимания, памяти и речи. Это подтвердили учёные Гарвардского университета.

[Руди, практикующий Фалунь Дафа]:

«И это не только здоровое тело, но и духовный рост по принципам Истина, Доброта и Терпение. Мы надеемся, что они будут сопровождать детей и дальше».

Такой вид цигун называется Фалунь Дафа. В Индонезии он популярен. Занятия проводят волонтёры.

[Раймонд, практикующий Фалунь Дафа]:

«Упражнения очень спокойные – движения плавные, медленные и расслабленные. Нет системы членства и платы – заниматься может любой».

Практика Фалунь Дафа родом из Китая. Но там она в опале у коммунистических властей. Гонения начались на пике её широкой популярности, когда практикующих стало больше, чем членов компартии. По словам правозащитников, репрессии включают сфабрикованную очерняющую пропаганду, в том числе – за рубежом.

Директор этой школы тоже её слышал. Однако решил разобраться сам. Говорит, с тех пор ни разу не пожалел.

[Муджионо, директор школы]:

«Поначалу я и мои коллеги в школе не понимали, что такое Фалунь Дафа. Но когда увидели про него в наших СМИ, а также узнали факты, то решили попробовать эти упражнения».

Сейчас в городе Батам этот цигун практикуют в 19 учебных заведениях. Это около 8000 школьников и учителей.

Фалунь Дафа преподают в школах и других стран. К примеру, эта в уругвайском Монтевидео.

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