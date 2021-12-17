Афганский женский оркестр – новая надежда

В Португалии встречают афганский женский оркестр под названием «Зохра». Он состоит из молодых девушек-музыкантов, многим из..

В Португалии встречают афганский женский оркестр под названием «Зохра». Он состоит из молодых девушек-музыкантов, многим из которых нет и 20 лет.

Они решили бежать из родной страны, когда власть там захватила группировка «Талибан»*, запрещённая в России и других странах. Говорят, что, если бы остались, то очень возможно, больше не смогли бы заниматься музыкой.

Во время предыдущего правления «Талибан» запрещал девочкам учиться в старшей школе, а женщинам выходить из дома без мужчин. Исполнять музыку тоже было запрещено. Тем более женщинам.

[Шогуфа Шафи, дирижёр]:

«Моя мечта – однажды вернуться в Афганистан уже с музыкальным образованием и учить молодое поколение».

В Португалию также прибыли все члены Афганского Национального института музыки, включая студентов, персонал и их родственников. Оркестр «Зохра» тоже в него входит. Всем им предоставили здесь политическое убежище.

[Марзия Анвари, дирижёр]:

«Я очень счастлива быть здесь. Все мои друзья улыбаются. Они счастливы, поэтому и я счастлива, ведь они – будущее Афганистана».

Как только «Талибан»* захватил контроль, директор и основатель Института понял, что должен вывезти своих учеников из страны. Сначала им удалось бежать в Катар. Потом их согласилась принять Португалия.

[Ахмад Сармаст, основатель Афганского Национального института музыки]:

«Теперь у нас больше возможностей для сохранения музыкальных традиций и обучения молодых афганцев».

Ранее «Талибан»* правил в Афганистане с 1996 по 2001 годы. В этот период радиостанциям было запрещено транслировать музыку.

*«Талибан» – движение, которое было признано в России террористическим и запрещено

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