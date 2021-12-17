Афганский женский оркестр – новая надежда

В Португалии встречают афганский женский оркестр под названием «Зохра». Он состоит из молодых девушек-музыкантов, многим из..
Дата загрузки: 2021-12-17
Они решили бежать из родной страны, когда власть там захватила группировка «Талибан»*, запрещённая в России и других странах. Говорят, что, если бы остались, то очень возможно, больше не смогли бы заниматься музыкой.
Во время предыдущего правления «Талибан» запрещал девочкам учиться в старшей школе, а женщинам выходить из дома без мужчин. Исполнять музыку тоже было запрещено. Тем более женщинам.
[Шогуфа Шафи, дирижёр]:
«Моя мечта – однажды вернуться в Афганистан уже с музыкальным образованием и учить молодое поколение».
В Португалию также прибыли все члены Афганского Национального института музыки, включая студентов, персонал и их родственников. Оркестр «Зохра» тоже в него входит. Всем им предоставили здесь политическое убежище.
[Марзия Анвари, дирижёр]:
«Я очень счастлива быть здесь. Все мои друзья улыбаются. Они счастливы, поэтому и я счастлива, ведь они – будущее Афганистана».
Как только «Талибан»* захватил контроль, директор и основатель Института понял, что должен вывезти своих учеников из страны. Сначала им удалось бежать в Катар. Потом их согласилась принять Португалия.
[Ахмад Сармаст, основатель Афганского Национального института музыки]:
«Теперь у нас больше возможностей для сохранения музыкальных традиций и обучения молодых афганцев».
Ранее «Талибан»* правил в Афганистане с 1996 по 2001 годы. В этот период радиостанциям было запрещено транслировать музыку.
*«Талибан» – движение, которое было признано в России террористическим и запрещено
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