Ребёнка, которого потеряли в аэропорту Кабула, вернули семье

Мальчик Сохаил потерялся в аэропорту Кабула во время хаотичной эвакуации в прошлом году. Недавно его нашли..

Мальчик Сохаил потерялся в аэропорту Кабула во время хаотичной эвакуации в прошлом году. Недавно его нашли и вернули дедушке. Мохаммад Касем Разави говорит, что это исторический день.

Сохаилу было всего два месяца, когда 19 августа прошлого года родители передали его американскому солдату через забор аэропорта. Они боялись, что им грозит смертельная опасность.

Затем мальчик в суматохе пропал, поскольку тысячи людей пытались бежать из Афганистана из-за прихода к власти группировки «Талибан», запрещённой в России и других странах.

В ноябре благодаря публикациям в интернете его обнаружили в семье водителя такси Хамида Сафи. Он назвал мальчика Мохаммад Абед и растил как собственного сына.

[Хамид Сафи, таксист]:

«Я зашёл в аэропорт и увидел ребёнка, который лежал на полу в очень плохом состоянии. Я осмотрелся, показал ребёнка многим людям вокруг, но никто не знал, чей он. Я позвонил жене, которая была дома, и отказался ехать в Америку. Я привёз ребёнка домой, купил ему молока. С тех пор мы о нём заботимся».

Спустя более семи месяцев переговоров и просьб, а также после краткого заключения в полиции Сафи передал мальчика его дедушке.

Тот два дня и две ночи ехал с северо-востока страны и вёз подарки семье Сафи, включая овцу, орехи и одежду.

Супруга таксиста говорит, что отпускать мальчика им тяжело. Но он должен жить со своими родителями.

Мама и папа Сохаила сейчас в США. Его отец – бывший охранник посольства США в Кабуле. Когда он передал мальчика через ограждение, следом собирался перебраться сам, однако в тот момент талибы* стали отгонять людей от забора.

Позже убитым горем родителям сказали, что ребёнка, скорее всего, уже эвакуировали в США, поэтому они смогут найти его там. В итоге они отправились на военную базу в Техасе. Теперь же надеются, что вскоре смогут увидеть своего сына.

*«Талибан» – движение, которое в России было признано террористическим и запрещено

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