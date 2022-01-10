Ребёнка, которого потеряли в аэропорту Кабула, вернули семье

Мальчик Сохаил потерялся в аэропорту Кабула во время хаотичной эвакуации в прошлом году. Недавно его нашли..
Дата загрузки: 2022-01-10
Сохаилу было всего два месяца, когда 19 августа прошлого года родители передали его американскому солдату через забор аэропорта. Они боялись, что им грозит смертельная опасность.
Затем мальчик в суматохе пропал, поскольку тысячи людей пытались бежать из Афганистана из-за прихода к власти группировки «Талибан», запрещённой в России и других странах.
В ноябре благодаря публикациям в интернете его обнаружили в семье водителя такси Хамида Сафи. Он назвал мальчика Мохаммад Абед и растил как собственного сына.
[Хамид Сафи, таксист]:
«Я зашёл в аэропорт и увидел ребёнка, который лежал на полу в очень плохом состоянии. Я осмотрелся, показал ребёнка многим людям вокруг, но никто не знал, чей он. Я позвонил жене, которая была дома, и отказался ехать в Америку. Я привёз ребёнка домой, купил ему молока. С тех пор мы о нём заботимся».
Спустя более семи месяцев переговоров и просьб, а также после краткого заключения в полиции Сафи передал мальчика его дедушке.
Тот два дня и две ночи ехал с северо-востока страны и вёз подарки семье Сафи, включая овцу, орехи и одежду.
Супруга таксиста говорит, что отпускать мальчика им тяжело. Но он должен жить со своими родителями.
Мама и папа Сохаила сейчас в США. Его отец – бывший охранник посольства США в Кабуле. Когда он передал мальчика через ограждение, следом собирался перебраться сам, однако в тот момент талибы* стали отгонять людей от забора.
Позже убитым горем родителям сказали, что ребёнка, скорее всего, уже эвакуировали в США, поэтому они смогут найти его там. В итоге они отправились на военную базу в Техасе. Теперь же надеются, что вскоре смогут увидеть своего сына.
*«Талибан» – движение, которое в России было признано террористическим и запрещено
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