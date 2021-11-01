У афганских переселенцев умирают от холода новорождённые

Буквально умоляют о помощи тысячи афганских переселенцев, которые расположились по всему Кабулу. Они голодают и страдают..

Буквально умоляют о помощи тысячи афганских переселенцев, которые расположились по всему Кабулу. Они голодают и страдают от холода. Убежищем им служат только палатки. Новорождённые дети просто не выдерживают таких условий.

[Халима, переселенка]:

«Здесь родились четыре или пять младенцев, а потом они умерли из-за переохлаждения. Вчера пожилой мужчина с ребёнком пошёл на заработки, чтобы купить еды. Оба погибли под колёсами автомобиля. У нас тут очень трудная ситуация».

На прошлой неделе ООН предупредила о том, что зимой в Афганистане может начаться массовый голод. После этого в страну стала поступать гуманитарная помощь. Но до этих переселенцев она пока не дошла.

[Малика, переселенка]:

«Мой ребёнок родился здесь полтора месяца назад, но до сих пор мы не получили никакой помощи. А она очень нам нужна. Некоторые переселенцы в других местах получили помощь, но мы не получали».

15 августа власть в Афганистане захватила террористическая группировка «Талибан», запрещённая в России и других странах. По данным УВКБ ООН, во время вооружённого конфликта примерно 50 тысяч афганцев покинули дома и бежали в Кабул. Теперь все они нуждаются в продуктах и предметах первой необходимости.

При этом ещё до захвата власти в гуманитарной помощи нуждались более 18 миллионов афганцев. Это примерно половина населения страны.

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