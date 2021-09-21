Телеканал NTD

Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулю

Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулю
Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулю

В 2014 году в американской тюрьме строго режима запустили программу Paws for Life («Лапы для жизни»). В рамках программы заключённых учат дрессировать собак из приюта.

16 - Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулюЗаключённые сотрудничали с дрессировщиком собак и сокамерниками в течение десяти недель. В первом наборе участвовало 15 заключённых и 14 собак. Служебных собак готовили для помощи людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

18 - Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулю

21 1 - Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулюЗаключённый Дженсен рассказал, что сначала было трудно, но он чувствовал поддержку участников программы. Присутствие рядом собаки принесло ему спокойствие, которого он давно не испытывал. «Мы дарим нашим собакам любовь, и они возвращают её нам», – добавил он.

19 - Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулюДжефф Хантер – тоже один из участников программы. «Я изливал свою душу четвероногому другу», – рассказал он. Передавая обученную собаку ветерану, Джефф сказал: «Наши собаки обеспечат комфорт и безопасность, и пусть они улучшат качество вашей жизни так же, как улучшили нашу».

20 - Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулю

Тайсон Атлас утверждает, что подготовка служебных собак дала возможность искупить вину. «Мы берём животных, которые в чём- то похожи на нас, иногда ими пренебрегают», – пояснил Тайсон. «Получить возможность что-то изменить и сделать что-то иначе – это потрясающе. Я вырос в очень плохом районе. В тюрьму попал вместе с отцом», – рассказал он.

Директор программы, бывший заключённый Джон Гробман, отметил: «Эта программа повышает уровень человечности, самооценку и уверенность в себе». «Сейчас наш показатель рецидивизма равен нулю. Ни один человек, участвующий в программе Paws for Life, не вернулся в тюрьму», – сказал Гробман.

Программа охватила уже три тюрьмы в штате Калифорния. В 2020 году ежеквартально набирали более 185 дрессировщиков среди заключённых.

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