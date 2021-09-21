Новая модель реабилитации заключённых свела рецидивизм к нулю

В 2014 году в американской тюрьме строго режима запустили программу Paws for Life («Лапы для жизни»). В рамках программы заключённых учат дрессировать собак из приюта.

Заключённые сотрудничали с дрессировщиком собак и сокамерниками в течение десяти недель. В первом наборе участвовало 15 заключённых и 14 собак. Служебных собак готовили для помощи людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Заключённый Дженсен рассказал, что сначала было трудно, но он чувствовал поддержку участников программы. Присутствие рядом собаки принесло ему спокойствие, которого он давно не испытывал. «Мы дарим нашим собакам любовь, и они возвращают её нам», – добавил он.

Джефф Хантер – тоже один из участников программы. «Я изливал свою душу четвероногому другу», – рассказал он. Передавая обученную собаку ветерану, Джефф сказал: «Наши собаки обеспечат комфорт и безопасность, и пусть они улучшат качество вашей жизни так же, как улучшили нашу».

Тайсон Атлас утверждает, что подготовка служебных собак дала возможность искупить вину. «Мы берём животных, которые в чём- то похожи на нас, иногда ими пренебрегают», – пояснил Тайсон. «Получить возможность что-то изменить и сделать что-то иначе – это потрясающе. Я вырос в очень плохом районе. В тюрьму попал вместе с отцом», – рассказал он.

Директор программы, бывший заключённый Джон Гробман, отметил: «Эта программа повышает уровень человечности, самооценку и уверенность в себе». «Сейчас наш показатель рецидивизма равен нулю. Ни один человек, участвующий в программе Paws for Life, не вернулся в тюрьму», – сказал Гробман.