Тысячи долларов за сутки в клинике: как венесуэльцы с COVID собирают деньги на лечение

3000 долларов за сутки в частной клинике для пациентов с коронавирусом. Но это не Германия или..

3000 долларов за сутки в частной клинике для пациентов с коронавирусом. Но это не Германия или Израиль. Такие баснословные деньги вынуждены платить жители одной из беднейших стран Латинской Америки – Венесуэлы.

Цифры немыслимые для страны, где в частном секторе средняя зарплата – около 50 долларов в месяц, а госслужащие официально получают не более 5 долларов.

Семь лет кризиса оставили государственную систему здравоохранения буквально в руинах. В больницах часто нет даже воды, не говоря уже о лекарствах и оборудовании.

И в такой обстановке частные клиники берут по 80 долларов за укол. Аппарат искусственной вентиляции лёгких может стоить до 1000 долларов. И это без самого баллона с кислородом.

Единственный выход для людей – собирать пожертвования, часто через социальные сети. В июле 20-летний студент Мигель начал собирать средства через Твиттер. У него заболела 62-летняя мать. А он потерял работу. Потом тоже заразился. К тому времени его расходы превысили 700 долларов.

[Мигель Босеги, студент факультета инженерии]:

«За 4 часа в клинике, где вам просто наденут кислородную маску, вы заплатите 500 долларов. Только кислород, больше ничего. То есть ни один венесуэлец сегодня не имеет возможности получить эффективную помощь, от которой может зависеть жизнь пациента».

А у журналистки Милфри в августе от COVID умер 86-летний отец. Когда она начала собирать деньги в соцсетях, расходы на лекарства, тесты, работу медсестры и кислород превысили 10 тысяч долларов. На частную клинику неподалёку денег не хватило.

[Милфри Перес, журналистка]:

«Мы сделали всё, что он нас зависело. Но в клинике, как мы выяснили, день пребывания в палате интенсивной терапии стоит 3000 долларов. Кому такое по карману?»

Согласно исследованиям, более 95% венесуэльских семей не имеют доступа к эффективной системе медицинского страхования.

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