Защищают ли существующие вакцины от нового варианта Omicron

Правительства мира пытаются защититься от нового варианта коронавируса, который назвали Omicron. Его уже обнаружили во многих..

Правительства мира пытаются защититься от нового варианта коронавируса, который назвали Omicron. Его уже обнаружили во многих странах. Кое-где вводят жёсткие ограничения.

Так, Израиль и Япония снова закрыли въезд для иностранцев. Польша заявила, что запретит полеты в семь африканских стран, продлит карантин для некоторых путешественников и ещё больше ограничит количество людей в ресторанах и других общественных местах.

В Латинской Америке тоже вводят ограничения. Бразилия закроет свои границы для путешественников из шести южноафриканских стран. Подобные правила вводит и Чили.

А вот президент Мексики заявил в понедельник, что причин для беспокойства нет. И действительно, пока в мире не выявили ни одной смерти от нового варианта COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что Omicron, вероятно, распространится по всему миру, что приведёт к новым вспышкам инфицирования. По мнению ВОЗ, в некоторых местах это может привести к серьёзным последствиям.

Впервые Omicron обнаружили на юге африканского континента. Эксперты из ЮАР отмечают, что нынешние вакцины должны быть по-прежнему действенны.

[Салим Абдул, эксперт по вирусным заболеваниям]:

«Эффективны ли нынешние способы лечения? Да, мы уверены, что стандартные процедуры в нашем протоколе должны быть эффективными. Мы ожидаем, что вакцины будут защищать от госпитализаций и тяжёлых форм болезни».

Производители вакцин, такие как Moderna, Johnson and Johnson и BioNTech, заявили, что уже работают над созданием новых препаратов, нацеленных на Omicron.

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