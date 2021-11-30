Защищают ли существующие вакцины от нового варианта Omicron
Правительства мира пытаются защититься от нового варианта коронавируса, который назвали Omicron. Его уже обнаружили во многих..
Дата загрузки: 2021-12-01
Так, Израиль и Япония снова закрыли въезд для иностранцев. Польша заявила, что запретит полеты в семь африканских стран, продлит карантин для некоторых путешественников и ещё больше ограничит количество людей в ресторанах и других общественных местах.
В Латинской Америке тоже вводят ограничения. Бразилия закроет свои границы для путешественников из шести южноафриканских стран. Подобные правила вводит и Чили.
А вот президент Мексики заявил в понедельник, что причин для беспокойства нет. И действительно, пока в мире не выявили ни одной смерти от нового варианта COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что Omicron, вероятно, распространится по всему миру, что приведёт к новым вспышкам инфицирования. По мнению ВОЗ, в некоторых местах это может привести к серьёзным последствиям.
Впервые Omicron обнаружили на юге африканского континента. Эксперты из ЮАР отмечают, что нынешние вакцины должны быть по-прежнему действенны.
[Салим Абдул, эксперт по вирусным заболеваниям]:
«Эффективны ли нынешние способы лечения? Да, мы уверены, что стандартные процедуры в нашем протоколе должны быть эффективными. Мы ожидаем, что вакцины будут защищать от госпитализаций и тяжёлых форм болезни».
Производители вакцин, такие как Moderna, Johnson and Johnson и BioNTech, заявили, что уже работают над созданием новых препаратов, нацеленных на Omicron.
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