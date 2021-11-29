Общественные бани Японии могут не пережить повышение цен на нефть

Японец Токудзи Ито – владелец токийской общественной бани в третьем поколении. Но теперь он боится за..

[Токудзи Ито, владелец общественной бани сэнто]:

«После пандемии COVID мы надеялись вернуть клиентов обратно. Но теперь это непросто, ведь цены на топливо этой зимой ещё вырастут».

Японец Токудзи Ито – владелец токийской общественной бани в третьем поколении. Но теперь он боится за будущее своего бизнеса. Цены на нефть выросли, из-за чего подорожало топливо, необходимое для огромных бойлеров в бане.

Японцы называют их сэнто. Традиционно в такие места ходили те, у кого нет ванны дома. Сегодня это место для общения и отдыха и важная традиция.

Ито удалось пережить сложный период пандемии, поскольку все сэнто в Японии оставались открытыми. Однако рост цен на нефть в купе с падением числа клиентов стали большим ударом.

[Токудзи Ито, владелец общественной бани сэнто]:

«По сравнению с прошлым годом, за топливо теперь нужно платить на 50% больше. Но думаю, что повышение достигнет 100%. Придётся подготовиться к худшему, чтобы пережить зиму».

В сэнто нужно следовать строгим правилам. Сначала посетители моются в отдельном помещении, потом переходят в бассейн с горячей водой. Нередко в бани приходят всей семьёй.

[Судзи Ямадзаки, посетитель общественной бани сэнто]:

«Бани постепенно закрываются. Я живу далеко отсюда, но всё равно приезжаю, потому что это просто необходимо. Надеюсь, они не закроются, пусть лучше повысят цены».

Сэнто в Японии и без пандемии становилось всё меньше. Если в 1968 году их насчитывалось более 18 тысяч, то теперь – чуть менее 2000.

Короткая ссылка на эту страницу: