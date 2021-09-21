Маленькие дома в Австралии приносят большие расходы

В Австралии, где места хоть отбавляй, все привыкли к простору. Везде, и в домах тоже. Если..

В Австралии, где места хоть отбавляй, все привыкли к простору. Везде, и в домах тоже. Если у вас три спальни, две ванных комнаты и гостиная, то такой дом считается небольшим. Но с ростом городов ситуация меняется.

Цены на недвижимость на континенте продолжают расти. Теперь выбор многих – дома на 1-2 комнаты.

Эта семья уже строит большие планы в своём маленьком доме на острове Тасмания. Но, как оказалось, бюрократическая волокита есть и здесь. Нужно выполнить много порой бессмысленных требований, которые касаются проектирования.

[Иржи Лев, житель Тасмании]:«Даже в доме площадью 7 на 3,5 метра по закону вы должны иметь как минимум три раковины: одну отдельную для ванной комнаты, одну для кухни и одну для зоны стирки».

Род Бейкер в свои 70 не думал, что ему придётся строить дом. Поэтому тоже решил сделать его небольшим.

[Род Бейкер, житель Тасмании]:«Зачем мне большой дом? Мне нравится этот: он маленький, симпатичный, его легко убирать и легко отапливать».

Но и тут преградой стала бумажная волокита.

[Род Бейкер, житель Тасмании]:«Я потратил 7400 долларов США на исследование, тестирование почвы, определение уровня угрозы лесных пожаров, на утверждения, инспекцию здания. Для меня это было шоком. Я думал, что, раз дом небольшой, то и расходов будет меньше».

Теперь профильные ассоциации призывают изменить правила.

[Кристин Брукфилд, представительница Ассоциации недвижимости]:«Кодексам и нормам планирования по 40-50 лет. Они немного меняются, но это всё ещё правила для самого распространённого типа домов».

Между тем, в этой семье скоро ожидают пополнения. Говорят, что для экономии места купят себе раскладные кровати.

Короткая ссылка на эту страницу: