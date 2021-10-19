В России – 8 млн случаев COVID-19 и новый антирекорд по суточной заболеваемости

Печальный рубеж преодолела Россия. Общее количество случаев COVID-19 превысило восемь миллионов. Кроме того, зафиксирован новый антирекорд..

Печальный рубеж преодолела Россия. Общее количество случаев COVID-19 превысило восемь миллионов. Кроме того, зафиксирован новый антирекорд по суточной заболеваемости. По данным на 18 октября, выявлено 34 325 случаев заражения коронавирусом.

В Москве за сутки зарегистрировали 6823 случая инфицирования. Власти обещают открыть ещё больше пунктов, где можно пройти экспресс-тест на COVID-19. Такие пункты в большом количестве уже появились в торговых центрах и других общественных местах.

[Дарья, жительница Москвы]:

«Это хорошая возможность для людей в целом, что можно хотя бы предварительно узнать, болеешь ты или нет, и дальше уже отправиться на тестирование». [Алексей, житель Москвы]:

«Как гражданину, нужно нести гражданскую ответственность. Как минимум нужно пройти и сдать тест. Ну и соблюдать все меры, хотя они уже оговорены тысячу раз. В этом, мне кажется, и заключается проблема, что коронавирус в нашу жизнь уже влился, и его как будто бы все не замечают, и проблема растёт, как снежный ком».

Четвёртая волна эпидемии началась в сентябре. С середины октября ежедневно выявляют более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Растёт количество смертей за сутки. 16 октября умерло 1002 человека –самый высокий показатель за всё время пандемии. В общей сложности скончались более 220 тысяч пациентов.

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 72 регионах страны. Во многих местные власти ужесточают санитарные меры.

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