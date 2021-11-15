Снова бунт: в эквадорской тюрьме погибли 68 заключённых

Отчаяние и слёзы. Эти эквадорцы собрались у тюрьмы «Литораль» в Гуаякиле. Они ждут хоть каких-то известий..

Отчаяние и слёзы. Эти эквадорцы собрались у тюрьмы «Литораль» в Гуаякиле. Они ждут хоть каких-то известий о родных. Здесь произошла кровавая стычка между заключёнными – вторая за эту осень. Погибли, по меньшей мере, 68 человек, ещё два десятка ранены.

Полиция называет причину.

[Танья Варела, представитель полиции]:

«Сейчас в некоторых тюремных блоках нет лидеров. Звучит удивительно, но лидеров освободили после отбытия более половины срока наказания».

Эту информацию подтвердил губернатор штата Гуаяс. По его словам, заключённые из тюремных блоков, где есть лидеры, захотели взять контроль над теми блоками, где их нет.

Родственники заключённых возмущены беззаконием в тюрьмах.

[родственница погибшего заключённого]:

«Власти и полиция должны что-то предпринять. Погибают невинные люди, и это несправедливо. Мой племянник не был убийцей. Его посадили за кражу мобильного телефона. Заслуживает ли человек такой смерти за кражу мобильного телефона?»

В сентябре в этой же тюрьме в ходе такой же стычки были убиты 118 заключённых, 80 человек пострадали. После этого президент Эквадора на два месяца ввёл в тюрьмах режим ЧП.

Это позволило выделить дополнительное финансирование из бюджета, а также привлечь военных к охране порядка. Однако они могут находиться только снаружи – заходить внутрь им запрещено.

Президент обратился в конституционный суд с просьбой отменить этот запрет. В суде заявили, что этой меры недостаточно для разрешения кризиса.

В тюрьмах Эквадора содержат 39 тысяч заключённых. При этом они рассчитаны только на 29 тысяч человек. Ранее власти обещали построить новые тюремные блоки и установить современное оборудование для обеспечения безопасности.

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