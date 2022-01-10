Австралийский суд отпустил первую ракетку мира Новака Джоковича из карантинного отеля для мигрантов. Туда его поместили,..

Непривитый Джокович выиграл суд в Австралии и сможет играть на Открытом чемпионате

Австралийский суд отпустил первую ракетку мира Новака Джоковича из карантинного отеля для мигрантов. Туда его поместили, поскольку у него не было прививки от коронавируса.

Судья Энтони Келли распорядился, чтобы теннисиста освободили в течение 30 минут. Также ему вернули паспорт и другие документы. Это означает, что его визу восстановят, и он сможет принять участие в предстоящем Открытом чемпионате Австралии и побороться за рекордный 21-й Большой шлем.

Келли ранее раскритиковал длительный допрос Джоковича в аэропорту сразу после его прибытия. Он также сказал, что аннулирование визы серба было безосновательным.

По словам судьи, Джоковичу не дали достаточно времени, чтобы поговорить с организаторами и адвокатами после того, как уведомили о запрете въезда в страну.

При этом адвокаты федерального правительства заявили суду, что министр иммиграции Австралии оставляет за собой право применить свои личные полномочия, чтобы снова аннулировать визу Джоковича.

Они подтвердили, что такой шаг лишит Джоковича права въезда в страну на три года.

Тем временем поклонники теннисиста в Австралии празднуют победу.

[поклонница Новака Джоковича]:

«Джокович добьётся победы, чтобы вся страна им гордилась».

Радуются решению суда и в столице Сербии.

[житель Белграда]:

«Это величайший в мире теннисист, он сделал столько хороших дел, он не виноват. Я думаю, что решение правильное». [жительница Белграда]:

«Это всё была политика. Хотя вначале мне тоже не нравилось, что он не сделал прививку, поэтому так произошло. Но в конце концов это оказался политический вопрос».

Джокович приехал в Австралию со справкой от врача, что освобождён до вакцинации. Однако австралийские чиновники сказали, что документы не доказали обоснованность освобождения, и что полученная им виза этого не допускает.

Короткая ссылка на эту страницу: