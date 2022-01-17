Острые камни и ночи без сна: как тренируются будущие элитные военные Тайваня

У Юйвэй, крича от боли, ползёт по «Дороге в небеса». Так называют длинную полосу из острых..

У Юйвэй, крича от боли, ползёт по «Дороге в небеса». Так называют длинную полосу из острых камней – последнее испытание на изнуряющих 10-недельных курсах.

Преодолев последнюю боль длиной 100 метров, этот курсант вошёл в элитный спецназ Тайваня под названием «Морская разведка и патрулирование». Что-то вроде «морских котиков» в США.

[У Юйвэй, выпускник курсов]:

«Первые три дня очень изнуряющие. Но потом становится легче, потому что тело привыкает. Но всё равно без силы воли и целеустремлённости не справиться».

Курс подготовки начинал 31 боец. К концу осталось 15. Завершает обучение так называемая «адская неделя».

[У Юйвэй, выпускник курсов]:

«Самое сложное – это управление временем, потому что на отдых вообще ничего не остаётся, может, 15 минут, чтобы сходить в туалет и попить воды, и уже начинается следующее задание».

На сон времени почти не остаётся. Многие не выдерживают физической и психологической нагрузки, теряя сознание. Приводят их в чувство холодной водой из шланга.

[Ся Бочжунь, участник курсов]:

«На третий и четвёртый день (адской недели), проснувшись от свистков, я подумал, что не могу встать от усталости, но сейчас всё начнётся заново. Однако я продолжал себе говорить, что должен встретиться со своей семьёй на «Дороге в небеса». Я давно её не видел. Это меня мотивировало».

В случае войны с Китаем эти бойцы будут делать ночные вылазки на лодках, исследуя позиции врага и совершая небольшие атаки. Для этого нужна выносливость, а ещё превосходная физическая подготовка.

[Чжэнь Шоулинь, инструктор]:

«Мы так суровы, поскольку нужно тренировать их силу воли. Наше подразделение специальное, поэтому во время войны нам нужно иметь более сильную волю и более развитые физические способности, чем у других подразделений».

Большую часть времени курсанты проводят в море или бассейне, обучаясь, как надолго задерживать дыхание, плавать в полной экипировке и занимать позиции на пляжах с моря. Иногда в сутки удаётся поспать только пять минут.

[Чжэнь Шоулинь, инструктор]:

«Если они выдержат, то смогут продолжать, а если нет – будут уничтожены».

Все участники курсов – волонтёры. То есть они добровольно согласились на все страдания. Что же их мотивирует?

[У Юйвэй, выпускник курсов]:

«Я не боюсь смерти, потому что я люблю Тайвань. Я без сомнения отдам за него свою жизнь».

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