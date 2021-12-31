«Умные» роботы сортируют опасный мусор на заводе в Финляндии

Этот завод по переработке отходов считается самым передовым в Европе, и не случайно. Здесь есть «умные»..

[Йохан Мильд, глава компании Remeo]:

«У нас тысячи и тысячи клиентов во всех отраслях промышленности. Наши грузовики привозят мусор из торговых центров и с производственных площадок».

Этот завод по переработке отходов считается самым передовым в Европе, и не случайно. Здесь есть «умные» помощники, которые ускоряют сортировку мусора. Завод недавно открыла финская компания. Он работает в Хельсинки.

Завод может перерабатывать 120 тысяч тонн отходов в год. Это строительный мусор, в котором попадается древесина, пластик, металл и бетон. Большая часть мусора смешана, и сортировать его опасно. Остаётся только сжигать.

[Йохан Мильд, глава компании Remeo]:

«Он сгорел, и это вредит природе и всей планете. А мы пытаемся сделать так, чтобы больше отходов попадало на переработку».

Исправить ситуацию помогают роботы-сортировщики с искусственным интеллектом. Они оборудованы камерами, датчиками и металлодетекторами. Распознают 350 видов мусора.

[Харри Холопайнен, сотрудник компании ZenRobotics]:

«Ключ в том, что эти роботы распознают объекты на движущейся ленте. Они выясняют, что перед ними: древесина или доска с гвоздями, плитка или кусок бетона. Потом они берут предмет и кидают в нужное место».

На заводе работают 12 роботов-манипуляторов. Каждый за раз может поднять до 30 килограммов. Причём движения у них самые разнообразные. Их траекторию просчитывает искусственный интеллект.

[Харри Холопайнен, сотрудник компании ZenRobotics]:

«Эти руки никогда не устают и никогда не скучают, поэтому хорошо подходят для такой работы. А для людей она не самая лучшая, поскольку на ленту попадает много острых и опасных предметов».

В Финляндии 70% всех строительных отходов должны перерабатываться. Этого трудно достичь, если мусор сортируют люди. Но на этом заводе уже перерабатывают 90% всех поступающих отходов.

Короткая ссылка на эту страницу: