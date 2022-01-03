В США строят крошечные дома, чтобы помочь бомжам уйти с улиц

[Стивен Смит, житель мини-деревни]:

«Когда получаешь жилье, знаешь – надо вернуться домой пораньше, чтобы не попасть в неприятности. Нужно ходить на работу и быть ответственным, потому что с этой минуты сам отвечаешь за все свои поступки – в этом суть».

Стивен Смит оказался на улице после смерти матери. Он одним из первых в феврале прошлого года поселился в этой мини-деревне в Калифорнии. О нём даже написали в газете, и он с гордостью хранит эту заметку.

Только в округе Лос-Анджелес на улицах живут 60 тысяч человек. Многие оказались в беде во время пандемии. А такое жильё, хоть и маленькое, даёт людям надежду и чувство защищённости.

Маленькая деревня сделана будто из яркого детского конструктора. За высоким забором прячутся мини-дома. Их строят для бездомных.

Всего здесь 39 домов и 85 кроватей. Размер каждого дома – два с половиной на два с половиной метра. Внутри есть электричество, отопление, кондиционер, интернет, огнетушитель и детекторы дыма. Дверь запирается на замок.

Такую деревню можно построить за три месяца. В долине Сан-Фернандо их уже шесть. Проект финансирует государство.

[Кен Крафт, участник проекта]:

«Это только часть решения проблемы бездомных и гуманитарного кризиса. Но это подходит не только для Лос-Анджелеса, но и для всего мира. Почему? Потому что такие дома можно собрать за час».

В деревне действует комендантский час – с 10 вечера до 6 утра. Исключение – только для тех, кто в это время работает. Здесь нельзя держать и употреблять алкоголь и наркотики. Оружие запрещено. За воротами дежурит охрана. Зато, в отличие от обычных приютов, здесь разрешают заводить домашних питомцев.

Бездомных кормят и обеспечивают предметами первой необходимости. Также помогают получить профессию и найти работу. Специалисты оказывают психологическую помощь и поддерживают тех, кто хочет избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Большинство бывших бездомных через полгода встают на ноги и находят постоянное жильё.

Мини-деревни строят в той части долины, которая раньше была занята незаконными свалками либо нелегальными лагерями бездомных. Яркие цвета используют не просто так. Они поднимают настроение и вселяют надежду. Кроме того, хорошо вписываются в окружающий ландшафт.

Короткая ссылка на эту страницу: