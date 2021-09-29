История поросёнка, которого везли на бойню

Переполненный грузовик с поросятами ехал на бойню. Один трёхнедельный поросёнок выпал из грузовика и оказался на оживлённой магистрали. Проезжавший мимо водитель его подобрал.

Мужчина отвёз его на ферму Рэнди Грима, который занимается спасением лошадей, коров и собак. Рэнди назвал поросёнка Чудо-Свинка Пиклз. В это время у Рэнди был трудный период в жизни: умерла мама и сам он болел. Рэнди был выбит из колеи привычной жизни. Мужчина говорит, что свинка появилась в нужный момент.

Рэнди говорит, что воспитанная с любовью и заботой свинка ведёт себя как собака. Через полгода Пиклз будет весить 140 кг.