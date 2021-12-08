Царство медведей: выставка мишек Тедди прошла в Москве

Обворожительные, нарядные, забавные и просто милые. Сотни коллекционных плюшевых медведей представили на выставке Hello Teddy! в..

Обворожительные, нарядные, забавные и просто милые. Сотни коллекционных плюшевых медведей представили на выставке Hello Teddy! в Москве. Это крупнейшая в мире специализированная экспозиция плюшевых мишек.

Здесь собрались 500 мастеров со всей России. На каждом стенде – уникальные игрушки, выполненные в своей особенной технике. Тут и медведи в платьях и шляпах, и медвежата с пустышками, и даже мишки в виде ёлочных игрушек.

[Светлана Волина, директор выставки Hello Teddy!]:

«Это удивительно. Когда человек первый раз приходит, он говорит: «Зачем приходить смотреть на медведей – они одинаковые?» Они все разные».

Эта коллекция посвящена сказочной повести «Питер и Венди», которой в этом году исполняется 100 лет.

[Лариса Перелыгина, участница выставки]:

«И вот мы решили поддержать мировое сообщество литераторов, которые обожают эту историю, и она живёт уже очень много лет на Земле – более ста. Каждая девочка, наверное, каждый мальчик, каждый ребёнок верит в чудеса, в сказку, верит в Питера Пэна».

А здесь – уголок изысканности и роскоши.

[Юлия Мавлютова, участница выставки]:

«Я вдохновляюсь красивыми и успешными женщинами и создаю для них такие работы, потому что я абсолютно убеждена, что успешная и уверенная в себе женщина может позволить (себе) приобрести такую работу в свою коллекцию».

Выставка мишек Тедди проходит уже 12 лет и всегда привлекает много гостей.

[гость выставки]:

«Сама по себе атмосфера очень располагающая, и приятно видеть людей с постоянными улыбками на лице и взглядами просветлёнными. Здесь такое место – царствие доброты, я бы сказал».

В рамках выставки проходят творческие конкурсы. Жюри оценивает качество работы, скульптурное и цветовое решения, а также реализацию новаторской идеи автора.

Коллекционные медведи стоят от 500 до 50 тысяч рублей.

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