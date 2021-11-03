Греческие волонтёры обнаружили собаку в курятнике. Она была в плачевном состоянии и заражена паразитами.
«Никто не знает, как пёс оказался в курятнике, но именно там его и нашли. Он жил среди кур, весь в прилипших перьях (поэтому его и назвали Пёрышко), в блохах и клещах. А то, что осталось от его шерсти, превратилось в грязные дреды», – рассказал волонтёр.
С Пёрышка состригли 2,5 кг свалявшейся шерсти. Пёс страдал от лишая и из-за этого почти ослеп. Но после лечение зрение восстановилось.
Пёрышко оказался добродушным и весёлым псом. Вскоре ему подобрали любящую семью.
Иногда собаку приводят в гости к волонтёрам из приюта. Смотрите видео преображения Пёрышка.
Что стало с собакой, которая жила в сарае с курами
Греческие волонтёры обнаружили собаку в курятнике. Она была в плачевном состоянии и заражена паразитами.