Лава на канарском острове достигла океана

Раскалённая вулканическая лава на испанском острове Пальма достигла Атлантического океана. В районе Плайя-Нуэва в небо поднимаются клубы пара. Власти предупредили, что контакт лавы с водой может привести к взрывам и выделениям токсичного газа. Людей просят не выходить на улицу.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове началось 19 сентября. Лава, стекающая по западному склону, уничтожила 600 домов и часть банановых плантаций. О жертвах не сообщается, но 6000 человек были вынуждены эвакуироваться.

Жителям Таканде-де-Арриба уже разрешили вернуться. 75-летний немец Герт рад увидеть дом целым. Он прожил здесь 30 лет.

[Герт Вегерле, житель острова Пальма]:

«Я вернулся три часа назад и очень обрадовался. Я счастлив, потому что мой дом стоит на месте и мои кошки живы. Я очень счастлив».

Извержение сначала не угрожало Таканде-де-Арриба, но вскоре лава потекла из второго кратера в километре отсюда. 24 сентября всех эвакуировали. Герт забрал пять своих черепах, но кошки разбежались. Пожилой мужчина постоянно беспокоился о них. Ещё больше расстраивался из-за людей.

[Герт Вегерле, житель острова Пальма]:

«Мне жаль других жителей, чьи дома сгорели дотла, где лава погребла все. И, конечно же, жалко церковь. Она была символом Тодоке. Я смотрел по телевизору, как она рухнула. Это ужасно. Многие плакали».

Власти Испании объявили остров Пальма зоной стихийного бедствия. Это означает, что местные жители получат правительственную помощь. На первом этапе выделят десять с половиной миллионов евро. Пять миллионов пойдут на покупку домов, остальные деньги потратят на мебель и предметы первой необходимости.

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