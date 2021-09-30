ЕС ужесточает визовые правила для Беларуси

Европейский союз ужесточит визовые правила для белорусских чиновников. Об этом заявили представители Еврокомиссии. По их словам,..

[Маргаритис Схинас, зампредседателя Еврокомиссии]:

«Мы предлагаем частично приостановить нашу визовую программу с Беларусью. Мы не будем наказывать белорусский народ за действия его властей. Вместо этого приостановка коснётся государственных чиновников и владельцев дипломатических паспортов».

Европейский союз ужесточит визовые правила для белорусских чиновников. Об этом заявили представители Еврокомиссии. По их словам, это станет ответом на миграционный кризис на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

ЕС обвиняет президента Лукашенко в создании искусственного миграционного кризиса. В последние месяцы резко возросло число беженцев, которые переходят с белорусской территории в соседние страны-члены блока.

А началось это после того, как Евросоюз ввёл в отношении Минска санкции за нарушения прав человека и выборы президента, которые назвали очередным фарсом.

[Ильва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам]:

«Мы видим, что сегодня белорусский лидер Лукашенко в отчаянии. Он серьёзно пострадал от экономических санкций, которые на него наложила Европа. Он в отчаянии, поэтому пытается дестабилизировать Европейский союз, направляя туда мигрантов».

Соглашение об упрощении визового режима ЕС и Беларусь подписали в прошлом году после пяти лет переговоров. Оно сделало европейские визы для белорусов дешевле, а также сократило время ожидания для заявителей.

Одновременно обе стороны подписали договор о высылке лиц, находящихся в ЕС или Беларуси без разрешения. Однако позже Минск вышел из этого договора.

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