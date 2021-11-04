Засуха и пестициды лишили целый город питьевой воды

С июня жители этого городка зависят от поставок бутилированной воды. Причина в том, что из кранов..

С июня жители этого городка зависят от поставок бутилированной воды. Причина в том, что из кранов у них буквально текут пестициды.

Это городок Тевистон в Калифорнии с населением примерно в 700 человек. Местные жители сполна ощутили последствия засухи – худшей для региона за последние 125 лет наблюдений. Минувшим летом температура здесь регулярно поднималась выше 30 градусов по Цельсию.

Местные водные скважины либо высохли, либо были заражены пестицидами.

Мексиканская мигрантка Эсперанса работает на молочной ферме. Говорит, что гигантская сельхозиндустрия штата вкупе с засухой оказывает разрушительный эффект на природу.

Это тянется десятилетиями. Вода в Тевистоне уже давно заражена канцерогенами. Но в последнее время стало хуже. 16-летняя дочь Эсперансы уже страдает от проблем с пищеварением.

[Эсперанса Гуэрреро, мигрантка из Мексики]:

«Очень сложно, когда нет питьевой воды. Я приехала из Мексики в надежде, что здесь подобного никогда не случится. Но столкнулась с суровой реальностью. Если они не могут обеспечить водой такой маленький городок на 700 жителей, представьте, что будет, если такая засуха охватит всю Калифорнию».

Летом городские власти добились небольшой компенсации. Город выиграл суд и теперь получит от производителей пестицидов Dow Chemical и Shell три миллиона долларов. Деньги пойдут на строительство водоочистной станции.

А пока её нет, местным жителям по-прежнему нужно думать, где взять безопасную воду для питья.

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