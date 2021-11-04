В Кении слонят-сирот кормят козьим молоком
У этих слонят в кенийском заповеднике – новый рацион. Вместо детских смесей их теперь кормят козьим..
Дата загрузки: 2021-11-04
Слонята живут в приюте для диких животных в округе Самбуру на севере Кении. Здесь выхаживают осиротевших и брошенных детёнышей.
[Стивен Чег, ветеринар]:
«Козье молоко очень богато белком. В отличие от коровьего, оно лучше усваивается. А после коровьего молока может начаться расстройство желудка».
Козье молоко закупают у местных скотоводов. Это дешевле, чем дорогостоящие детские смеси. Так слонята получают натуральную пищу, а приют экономит.
Фермерам тоже повезло. В основном, коз здесь разводят женщины. Раньше молоко пили только сами. Покупателей не было.
[Ливана Ленакукуния, фермер]:
«Раньше мы продавали коз, чтобы у нас была еда на столе. Но когда мы начали продавать молоко приюту, у нас появились собственные деньги».
В приюте одновременно живут от 15 до 30 слонят. Когда они подрастают, их выпускают в дикую природу.
Рядом находится национальный заповедник Самбуру. В нём обитают примерно 900 слонов.
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