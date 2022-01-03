Холодная зима принесла ещё больше бед афганцам

Зимние холода принесли афганцам ещё больше бедствий. Эти дома, выдолбленные прямо в скале, находятся в центральной..
Дата загрузки: 2022-01-03
[Разия, 35-летняя мать пятерых детей]:
«У моего мужа нет работы. Каждый день он ходит на рынок, чтобы что-то найти. Он носит рис, мешки с мукой, иногда удаётся заработать около 50 центов. А в некоторые дни – нет. Работы вообще нет».
Положение в стране ухудшилось после того, как власть захватила группировка «Талибан»*, запрещённая в России и других странах. Цены на товары выросли. Теперь же трудностей добавляет небывало холодная погода.
[Сайед Ясин Мосави, разнорабочий]:
«Зимой мы обычно берём взаймы в магазинах или у пекаря, а долг отдаём через два-три месяца, когда налаживается с работой. Но теперь всё изменилось. С тех пор, как пришли талибы*, работы нет, а цены выросли».
По данным ООН, более половины афганцев этой зимой будут страдать от недоедания. Из них девяти миллионам угрожает полноценный голод.
[Кубра, 57-летняя вдова]:
«Моя жизнь и так тяжёлая, остался только рис, больше ничего. И цены на продукты в этом году тоже выросли».
[Сайед Шер Ага, торговец]:
«Положение хуже, чем раньше. Работы вообще нет, продаж нет. Все безработные, все потеряли работу».
«Талибан»* обвиняет в кризисе предыдущие власти и их плохое управление. Он также призывает Вашингтон разморозить активы центробанка страны.
*«Талибан» – движение, которое в России было признано террористическим и запрещено.
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